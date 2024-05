Modica, bando per la locazione di immobili comunali

L’amministrazione di Modica intende rendere queste strutture nuovamente fruibili e diminuire i fitti passivi. L’assessore Antoci: “Una prospettiva di investimento e di valorizzazione”

MODICA – Il Comune di Modica, nei giorni scorsi ha pubblicato un bando per la locazione di alcuni immobili comunali, al fine di valorizzare il patrimonio dell’Ente, rendendo tali immobili produttivi. Ciò, nel mentre, sono diversi gli immobili di privati locati all’Ente per svariati fini, in primis a scopo scolastico e nello stesso tempo sono tanti gli immobili comunali da tempo chiusi e non utilizzabili per mancata ristrutturazione.

È questo il caso, ad esempio, della storica scuola Milano-Palermo all’interno dell’omonimo quartiere che per decenni ha accolto i bambini della scuola primaria ma che da oltre dieci anni è chiusa per inagibilità.

Adesso pare che vi sia la volontà dell’Amministrazione comunale di mettere mano a tali immobili, per renderli nuovamente fruibili e magari per consentire all’Ente di poter diminuire i costi dei fitti passivi che contribuiscono ad appesantire il bilancio comunale.

Tale proposta di locazione degli immobili comunali viene, infatti, dall’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio comunale, Tino Antoci, così definita: “Una prospettiva di investimento imprenditoriale e di valorizzazione dei luoghi”.

“È on line – dichiara l’assessore Antoci – il bando di locazione di immobili comunali che permetterà l’introito di somme per le casse comunali, agevolerà investimenti, incentiva a nuove attività e permetterà la valorizzazione di beni della nostra città. Tre i bassi di Palazzo degli Studi che saranno in locazione e un quarto sito è nell’ex delegazione comunale di Modica Alta, a ridosso della bellissima chiesa di San Giovanni”.

“Per Palazzo degli Studi, su cui la nostra Amministrazione investe risorse sul solco di un percorso tracciato già dal precedente governo cittadino, questo bando significa un’ulteriore spinta alla sua definitiva affermazione come luogo di forte interesse nel cuore di Modica”.

“Un ‘cuore’ della città, che vogliamo sempre più vivibile, attrattivo, fruibile, con luci accese, di richiamo e a portata dei turisti. Il locale di Modica Alta messo a bando, invece, è la conferma di come la nostra Amministrazione creda nella valorizzazione di una parte della città che trasuda di storia e di vita e che è anima su cui continuare ad investire e promuovere”.

“Qui, c’è un locale commerciale di 160 metri, sotto Palazzo Denaro Papa in fase di ristrutturazione che diventerà uno straordinario centro di aggregazione. Tutt’altro che secondario, infine, è il fatto che questi bandi significano posti di lavoro, slancio alle attività imprenditoriali modicane e una prospettiva concreta per i giovani e la loro voglia di intraprendere”, conclude Antoci.