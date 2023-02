Nuovo amore per Monica Bellucci? “Colpo di fulmine fantastico” con… Tim Burton

"Galeotto fu" un Festival cinematografico, che avrebbe fatto scattare l'amore tra l'attrice e il regista.

La rivista “Paris Match” offre una notizia sensazionale agli appassionati di gossip: Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia. Tra le due celebrità, apparse in copertina nell’ultimo numero del giornale mentre passeggiavano a Parigi, ci sarebbe stato un “colpo di fulmine fantastico”.

Sono ancora poche le notizie sulla presunta storia d’amore, ma i fan sono alla ricerca di informazioni e conferme.

Monica Bellucci e Tim Burton, nuova coppia?

Secondo “Paris Match“, tra l’attrice italiana e il regista statunitense sarebbe in corso una storia d’amore da diversi mesi. Una relazione tenuta segreta e nata in forma “privata”.

Il primo incontro tra i due risale al lontano 2006, quando entrambi avevano partecipato al Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici internazionali più noti al mondo. Sembra che già al tempo Burton non fosse rimasto indifferente alla bellezza e alla bravura di Monica Bellucci.

A ottobre 2022, poi, i due si sarebbero incontrati nuovamente al Lumière Festival di Lione. Questa volta, però, non ci sono stati solo un incrocio di sguardi e un saluto cordiale. Dopo l’evento cinematografico, infatti, sarebbe nato l’amore.

Nella foto apparsa sulla rivista francese, Monica Bellucci e Tim Burton appaiono a braccetto in giro per le strade di Parigi. Niente baci o smancerie varie, ma per il settimanale francese i due sarebbero “pazzi d’amore”, pur avendo deciso di mantenersi – al momento – lontani dagli occhi curiosi dei media.

Immagine di repertorio dal profilo Instagram di Monica Bellucci