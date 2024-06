Morto il cane della famiglia Onorato, la figlia di Angelo: “Non ha retto il dolore”

A darne l'annuncio la figlia di Onorato e dell'ex eurodeputata Francesca Donato, Carolina

Dopo la morte di Angelo Onorato avvenuta nelle scorse settimane, la famiglia dell’uomo piange anche per la scomparsa del loro cane, l’amatissima Wendy. A darne l’annuncio la figlia di Onorato e dell’ex eurodeputata Francesca Donato, Carolina: “Non ha retto il dolore” – ha spiegato attraverso i social.

Morto il cane della famiglia Onorato, Carolina: “Momento duro”

Attraverso i social, la figlia di Angelo Onorato ha annunciato la morte di Wendy, il cane della famiglia. Carolina, parla così del periodo: “Questo è sicuramente il momento più difficile della mia vita finora” – scrive. “Mio padre è stato recentemente assassinato il 25 maggio, e solo 20 giorni dopo, Wendy, il nostro amato cane di famiglia, non è riuscita a gestire la sua assenza ed è morta. Abbiamo provato di tutto per aiutarla, ma non c’era una cura per il suo dolore. Anche mio padre era suo padre” – le parole di Carolina Onorato che, dopo il padre, piange per la scomparsa dell’amato cane.

Morte Angelo Onorato, possibile il suicidio ma rimane aperta la pista dell’omicidio

“L’ipotesi dell’omicidio resta aperta. Se non si completeranno gli accertamenti tossicologici e sui tabulati del cellulare di Angelo Onorato, la pista dell’omicidio rimane del tutto aperta”. Così all’Adnkronos l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale della famiglia dell’imprenditore.

l legale ricorda la lettera consegnata da Onorato due giorni prima del ritrovamento del cadavere all’avvocato amico. Nella lettera avrebbe fatto riferimento a dei problemi economici ma soprattutto a “persone che gli vorrebbero molto male”, spiega l’avvocato Lo Re.

Sulla morte di Angelo Onorato rimangono quindi aperte sia l’ipotesi dell’omicidio che quella del suicidio: “La famiglia al momento non si esprime, attende l’esito delle indagini della Procura”, specifica l’avvocato della famiglia dell’imprenditore.

Sulla ipotesi del suicidio ventilata dalla consulente di parte Nuccia Albano, riportata dal GdS, l’avvocato Lo Re è cauto: “Noi chiederemo che venga verificata anche l’ipotesi dell’istigazione al suicidio, ma la pista dell’omicidio resta aperta”.