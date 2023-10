Omicidio Paolo Salvaggio, arrestato un uomo a Catania: avrebbe avuto ruolo nell’agguato

Un uomo è finito in manette in relazione all'omicidio di Paolo Salvaggio avvenuto due anni fa nel Milanese.

Un uomo è stato arrestato nella mattinata di martedì 10 ottobre a Catania in relazione all’omicidio di Paolo Salvaggio, 60enne pluripregiudicato noto come “Dum Dum” ucciso la mattina dell’11 ottobre 2021 a Buccinasco, in provincia di Milano.

L’agguato al 60enne

La vittima era un malato terminale ed era destinata a morire in poco tempo. Tuttavia, il giorno dell’omicidio l’uomo sarebbe stato avvicinato da due soggetti in sella a un motorino in via della Costituzione, a poca distanza dall’abitazione di Salvaggio.

Questi avrebbero aperto il fuoco contro Salvaggio che si trovava sul punto a bordo della sua bicicletta. L’uomo, giunto successivamente in ospedale in condizioni serie, sarebbe poi morto qualche ora dopo.

Secondo quanto si apprende, l’uomo finito in manette a Catania avrebbe partecipato all’organizzazione logistica dell’agguato. Alcune perquisizioni sono state effettuate stamattina anche nelle zone di San Siro e Abbiategrasso. A indagare sono i carabinieri.