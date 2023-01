Omicidio Valentina Giunta, ecco la condanna per il figlio 15enne reo confesso

Il giudice per l'udienza preliminare si esprime sull'omicidio di Valentina Giunta, avvenuto lo scorso 25 luglio a San Cristoforo (Catania): ecco la condanna prevista per il figlio.

Arriva la condanna per il 15enne reo confesso dell’omicidio della madre Valentina Giunta, 32 anni: il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni a Catania ha condannato il ragazzo a 16 anni di reclusione.

Ecco la ricostruzione di quanto accaduto il 25 luglio del 2022, giorno dell’assassinio della 32enne nel quartiere San Cristoforo di Catania.

Omicidio Valentina Giunta, condanna per il figlio

La giovane madre è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione, non lontana dallo storico Castello Ursino di Catania, lo scorso 25 luglio. Poche ore dopo il tragico ritrovamento, il figlio minorenne della vittima – un ragazzo di appena 15 anni, a quanto pare molto legato al nonno e al padre detenuto – avrebbe confessato di essere l’autore dell’omicidio della madre.

Lo scorso 5 gennaio, la Procura per i minorenni di Catania aveva chiesto il rinvio a giudizio del 15enne e l’udienza era stata fissata per il 23 gennaio. La sentenza odierna riconosce il minore come colpevole di omicidio aggravato a conclusione di un processo celebrato con il rito abbreviato. A difendere la famiglia della vittima Valentina Giunta è stato l’avvocato Salvo Cannata.

Gravissimi gli elementi indiziari, aveva sottolineato la Procura per i minorenni di Catania, erano emersi a carico del 15enne dalle indagini della polizia che ricostruivano come l’omicidio “fosse maturato in ambito familiare”.