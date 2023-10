One more (uno di più)

Pare sia stata la esclamazione, con mani ai capelli, di Biden informato dell’attacco di Hamas ad Israele. Ed una volta tanto il vecchio Joe non ha avuto torto né umano né politico, ben sapendo che una guerra al giorno lo toglie veramente di torno! E tutto mentre stava conglutinando l’affaire “speaker” della Camera dei Rappresentanti ove i Repubblicani stanno raggiungendo l’accordo su colui che è stato il vice di McCarthy: un siciliano di 3/a generazione il cui nonno lavorava nelle piantagioni di zucchero in Luisiana, laureato in Legge, Deputato del GOP che diviene speaker della Camera, terza carica degli USA che riuscirà a sbloccare lo stato economico del Paese evitando il blocco del Congresso, cioè di qualsiasi finanziamento dalle armi al pane: Steve Scalise (58).

Ma drammatico l’orrore determinato dall’attacco di Gaza ad Israele: già quasi 2.500 vittime (Palestinesi più di 1.100 ed Israeliani più di 1.200) con 130 “ostaggi” utilizzati come merce di scambio e di accettazioni di eventuali clausole per una pausa del conflitto! E la non accettazione di un corridoio umanitario per fare uscire il 14% di quanti nella striscia sono bambini e altre persone colà causalmente! Una assurdità che sconvolge il mondo anche quello abituato alle 60 guerre che lo investono .

Che la zona Est del Mediterraneo sia sempre stata con conflitti vari è storia biblica: migliaia di anni di lotte tra popoli non di Stati ma di città: basta leggere la Bibbia e poi i Vangeli per rendersi conto di come siano state (e sono) le condizioni in quelle parti di terra nelle quale,forse non a caso, sono nate le tre religioni monoteiste che ciascuna a modo proprio ha sempre predicato convivenza, rispetto reciproco, comprensione e pace: pie illusioni che invece hanno avuto successo in altre parti del mondo.

Si attacca Netanyahu come l’uomo della discordia nel suo Paese accusato di avere determinato divisioni tali da rendere inesistenti i famosi servizi noti per essere i più solerti, attivi ed efficaci, e se così fosse – ne dubito – sarebbe ancor più grave e difficile da risolvere un conflitto che ha caratteristica di guerra terroristica di lunga durata da aggiungere in Europa a quella, come dice il Papa, tra la martoriata Ucraina e la Russia. Buon profitto per l’industria delle armi che lavora notte e giorno e che è l’unica che trae benefici da situazioni pazzesche come quelle che in medio Oriente ed Europa stanno martoriando le popolazioni e le loro società.

Eccesso di tecnologia che rende tutti capaci di cose assurde ed inimmaginabili? Perdita del buon senso comune che una volta portava alla guerra come ultima ratio per risolvere problemi complessi? La diplomazia ormai in vacanza da tempo e militari che hanno perduto il senso della dignità che li portava a risolvere tout court problemi anche grandi?

La certezza stupida che porta l’uomo e credersi onnipotente penso abbia indignate anche il Padreterno!

L’uomo di Neanderthal appare quasi più intelligente dell’attuale.