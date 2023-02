Orrore per strada, cane scuoiato e fatto a pezzi: taglia di 5 mila euro per trovare responsabili

Macabra e terribile scoperta nel rione Carbonazzi, a Sassari.

Nei pressi di una cabina elettrica, infatti, è stata ritrovata la carcassa di un cane scuoiato e fatto a pezzi.

I fatti risalgono al 3 febbraio scorso: ad accorgersi della presenza del povero animale in strada è stato un passante.

La Polizia Locale e le Guardie Zoofile hanno provveduto ad aprire subito le indagini.

L’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidda), ha deciso di offrire una ricompensa di 5.000 euro “a chiunque, con una denuncia formale fatta davanti alle autorità preposte, permetta d’individuare, processare e far condannare in via definitiva l’autore o gli autori di questo crimine”.