Un anno di guerra in Ucraina, oggi il corteo per la pace a Palermo

Guerra in Ucraina, un anno dopo. La Sicilia, è pronta alla grande mobilitazione per la Pace.

Il corteo della pace a Palermo, il programma

In linea con le iniziative in programma nelle altre città italiane ed europee coordinate da Europe for Peace, oggi a Palermo, si terrà un corteo per la pace che partirà alle ore 9,30 da piazza Politeama per raggiungere, percorrendo la via Dante, i Cantieri Culturali della Zisa.

In piazza Pina Bausch si terranno gli interventi.

Un corteo “per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti”.

I protagonisti del corteo della pace a Palermo

I protagonisti a Palermo saranno le ragazze e i ragazzi delle scuole, e gli studenti universitari, che in prima fila, con forza, chiarezza e determinazione chiederanno lo stop alla guerra.

Sono finora 35 gli istituti di ogni ordine e grado, elementari, medie e licei, anche dell’hinterland, che hanno aderito alla giornata di mobilitazione.

Prevista la partecipazione di oltre un migliaio di studenti.