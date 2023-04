Palermo, definiti i Cda di Reset e Amat

Per la guida della consortile che gestisce numerosi servizi del Comune il sindaco Lagalla ha scelto Fabrizio Pandolfo; Giuseppe Mistretta è stato invece indicato per l’azienda di trasporto pubblico

PALERMO – Ormai manca all’appello soltanto la Rap. Con altre due determine il sindaco Roberto Lagalla ha nominato anche i Consigli di amministrazione di Reset e Amat.

Alla guida della consortile, che si occupa dei servizi di manutenzione, pulizia, cura del verde pubblico, portierato, custodia, vigilanza e canile municipale, arriva Fabrizio Pandolfo, ex dirigente dello Iacp, in quota Forza Italia. La vice sarà Paola D’Arpa, storica dell’arte e moglie dell’ex deputato regionale Totò Lentini, che con la sua formazione Alleanza per Palermo ha sfiorato l’ingresso in Consiglio comunale alle ultime Amministrative. Il consigliere sarà Michele Pivetti Gagliardi (Fratelli d’Italia), avvocato cassazionista, docente universitario di Diritto penale e vicepresidente dell’Unione Monarchica Italiana.

Definito anche il Cda dell’azienda di trasporto pubblico. Il presidente sarà Giuseppe Mistretta, vicino agli azzurri (e in particolare alla corrente dell’assessore regionale Edy Tamajo). Per il posto di vice confermata l’avvocata Alessandra Sinatra, scelta dall’Amministrazione Orlando. Il consigliere sarà Rosario Mingoia, in quota Lagalla. Designato anche il Collegio sindacale: presidente Antonino Maraventano (ex presidente di Circoscrizione), componenti effettivi Maria Angela Sartorio e Antonino Li Volsi, componenti supplenti Domenico Franzone e Caterina Ciraulo.

Come accennato, per completare il quadro dei nuovi vertici delle partecipate resta da chiudere la partita alla Rap dopo le dimissioni di Girolamo Caruso: manca ancora l’accordo sulla quota rosa. Per Amap, Amg Gas (partecipata di Amg Energia) e Gh (società di handling aeroportuale controllata dalla Gesap) si andrà invece alla scadenza naturale del mandato: al momento alla Gh c’è ancora l’orlandiano di ferro Fabio Giambrone, ex vicesindaco e attuale consigliere del Pd. Non mancano comunque le polemiche politiche: ad accendere la miccia è, come sempre, l’opposizione.

“In attesa del nuovo Consiglio di amministrazione della Rap – ha detto la consigliera del M5s Concetta Amella – le nomine già effettuate per le altre aziende controllate dal Comune di Palermo ci pongono di fronte a modalità di gestione dell’interesse pubblico che sbagliavamo a credere consegnate all’oblio e che invece sono ancora attualissime proprio perché consolidate da troppo tempo: quelle della spartizione della torta del potere con tanto di Manuale Cencelli, secondo il più trito stile democristiano. Lo confermano, come se non fosse bastato per le nomine dei giorni scorsi, le designazioni comunicate dal sindaco Lagalla per il Cda dell’Amat. Si tratta di professionisti che approdano o tornano alla guida della società dei trasporti pubblici dopo avere ricoperto cariche in altre partecipate durante la sindacatura Orlando, vedasi Giuseppe Mistretta che in passato è stato nella Gesap targata Orlando-Giambrone, mentre altri erano già in quota nella lista degli appetiti dei partiti di maggioranza”.

“Inoltre – ha concluso – ad alimentare dubbi sulla composizione del Collegio sindacale sono i requisiti di compatibilità di qualche suo componente per il quale ho inviato un’interrogazione al sindaco. Scelte, inclusa quest’ultima, che stanno confermando la continuità dell’attuale Amministrazione con il passato”.