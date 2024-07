Palermo, maltrattamenti e minacce alla convivente: condannato a tre anni e sei mesi

L'accusato, è stato condannato per maltrattamenti in famiglia (minacce e aggressioni alla convivente) risalenti allo scorso 17 luglio 2023

Condannato un uomo a 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre che al pagamento di 30.000 euro come risarcimento, dal tribunale di Palermo. L’accusato, è stato condannato per maltrattamenti in famiglia (minacce e aggressioni alla convivente) risalenti allo scorso 17 luglio 2023, quando la donna denunciò la vicenda ai carabinieri.

Palermo, maltrattamenti in famiglia: la vicenda

In quell’occasione, la donna confidò ai militari di essere vittima di diversi maltrattamenti, liti, minacce e lesioni varie. In questa aggressione, coinvolto anche il figlio della coppia, anche lui finito sotto mira del padre.

La condanna

Adesso, dunque, l’uomo è stato condannato dal tribunale di Palermo a 3 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di 30.000 euro come somma da risarcire all’indirizzo delle sue vittime.