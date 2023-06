Palermo, ripulita l’area di piazza Magione

PALERMO – Una città ancora più bella grazie ai volontari Enel che, in collaborazione con Legambiente, hanno contribuito a pulire l’area verde che si estende in piazza Magione. L’attività denominata Park Litter rientra nel più ampio programma di Volontariato Enel che nel 2023 coinvolgerà più di 1.000 colleghi e si svolge in sinergia con associazioni del Terzo Settore: prevede, infatti, collaborazioni consolidate, come quella con Legambiente, ma anche progetti nuovi insieme a realtà che fanno parte dell’ecosistema di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo.

In totale all’iniziativa palermitana hanno partecipato 25 colleghi Enel che, armati di guanti, rastrelli e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, hanno pulito un’ampia area verde della città. Sono stati recuperati più di 35 kg di rifiuti (plastica, vetro e indifferenziato), tra i quali oltre 2.500 mozziconi di sigarette. Tutti materiali con elevati tempi di degradazione nell’ambiente.