Palermo, Villa delle Ginestre, medico picchiato selvaggiamente da autista Asp

Gravi i traumi riportati dal professionista

“Un fatto inspiegabile, siamo stati insieme tutto il giorno, poi improvvisamente l’aggressione. Ancora non riesco a comprendere cosa sia successo”. Queste le parole dette alla polizia da parte di un dirigente medico di Villa delle Ginestra centro di riabilitazione dell’Asp di Palermo, aggredito e picchiato, ieri pomeriggo, da un autista dell’azienda sanitaria. Un atto apparentemente folle, capitato ieri presso la struttura sanitaria dopo che i due avevano lavorato insieme per ore.

La polizia indaga

Gravi i traumi riportati dal professionista, finito in ospedale con il volto tumefatto e il setto nasale rotto. Denunciato l’autista, adesso è in corso anche una indagine interna all’Asp per comprendere cosa sia accaduto e prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell’aggressore.