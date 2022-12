Ritorsione per una denuncia di due anni fa, 30enne pestato a sangue da: 4 fermati

Le motivazioni del pestaggio sarebbero riconducibili a una denuncia presentata due anni fa dalla sorella della vittima.

Polizia in azione nel Siracusano per sedare un violento pestaggio avvenuto nel centro di Priolo Gargallo.

Per una questione legata ad una denuncia di due anni fa, presentata dalla sorella della vittima nei confronti di uno degli aggressori, 4 soggetti violenti, rispettivamente due di 22 anni, uno di 33 ed uno di 35, tutti conosciuti alle forze di polizia perché gravitanti in ambienti malavitosi locali, hanno assalito un 30enne dopo essere scesi dal loro mezzo.

La vittima del pestaggio è riuscita a fuggire proprio mentre sul posto sono intervenuti gli uomini della Volante del Commissariato.

In breve tempo i poliziotti hanno individuato i quattro aggressori, trovati in possesso di coltelli, e li hanno denunciati per lesioni aggravate, porto illegale di coltelli e minacce.