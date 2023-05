Ponte sullo Stretto, Scurria (Fdi): “Opera strategica anche per l’Europa”

"Una scelta politica, strutturale e culturale, che determina che in questo Paese si passa finalmente dalle parole ai fatti”

“Proprio ieri il quotidiano Le Figaro ha scritto che ‘Giorgia Meloni ha smentito oracoli che annunciavano il suo inevitabile fallimento’. Tale riconoscimento, come altri che si sono susseguiti in questi mesi, avviene quando si fanno scelte coraggiose, e il Ponte sullo Stretto è una di queste”. Lo ha dichiarato in Aula durante la discussione generale del dl Ponte il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

L’insegnamento degli antichi romani

“Il Ponte comporterà un aumento del Pil – ha aggiunto – ed è un’opera strategica anche in ambito Ue, perché può essere inserito nel corridoio scandinavo e nella rete transeuropea dei trasporti. Del resto, ce l’avevano insegnato gli antichi romani, che nel 250 a.C. costruirono il primo ponte che univa la Sicilia alla Calabria”. “La nostra – ha continuato – è una scelta politica, strutturale e culturale, che determina che in questo Paese si passa finalmente dalle parole ai fatti”.