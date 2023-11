Raffaele Lombardo: “Esperienza DC è storia, sproporzionato e pretenzioso evocarla”

"Eviterò di provocare le repliche di Cuffaro alle mie parole". Lo dichiara il fondatore del Movimento per l’Autonomia Raffaele Lombardo.

“Eviterò di provocare le repliche di Cuffaro alle mie parole. Non gli contesto di impegnarsi alla costruzione di un movimento politico. Affatto. Ritengo che l’esperienza della DC, coi suoi limiti e coi suoi straordinari meriti, appartenga alla storia e sia legata alla testimonianza di grandi uomini e donne protagonisti della rinascita e dell’affermazione della Democrazia nel nostro Paese. Evocarla mi sembra sproporzionato e pretenzioso”.

Lo dichiara il fondatore del Movimento per l’Autonomia ed ex Presidente della Regione, on. Raffaele Lombardo.