Renault Symbioz, il Suv amplia la gamma francese

L’auto versatile che si rivolge a famiglie e aziende

ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini di Renault Symbioz. Un veicolo che si rivolge sia alle famiglie che alle flotte aziendali che puntano sull’elettrificazione e sul contenimento del TCO. Symbioz rafforza, così, la gamma Renault all’ingresso del segmento C, posizionandosi tra Captur ed Austral.

Il modello, con una lunghezza di 4,41 m, completa la famiglia E-Tech Full Hybrid già composta da Arkana (4,57 m) ed Austral (4,51 m), insieme ai modelli E-Tech Electric, Mégane e Scénic.

Symbioz, il meglio delle tecnologie Renault

Symbioz può contare sul meglio delle tecnologie Renault. È dotato del sistema multimediale OpenR Link, con tutti i servizi Google integrati, e del tetto in vetro opacizzante Solarbay. Nella versione iconic, è dotato di 29 sistemi avanzati di assistenza alla guida di ultima generazione, per un maggior comfort e sicurezza di guida.

Offre la migliore capacità di carico della categoria: fino a 624 litri. Il bagagliaio è modulabile grazie alla panchetta posteriore scorrevole fino a 16 cm e al pianale piatto, quando i sedili posteriori sono ripiegati. L’auto è, così, in grado di adattarsi alle varie esigenze ed utilizzi dei clienti.

Tiene sotto controllo la massa, con un peso inferiore a 1.500 kg. Può contare sulla motorizzazione E-Tech Hybrid 145 per consumi (4,7 L/100) ed emissioni di CO2 contenute (105 gr CO2/km). Renault Symbioz è già disponibile agli ordini in Italia con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145. Il prezzo d’ingresso è a partire da 33.500 euro o 169 euro al mese per la versione techno.

Nel corso dell’anno, la gamma sarà completata dalla versione evolution E-Tech full hybrid 145 e, nel 2025, dalla commercializzazione di altre motorizzazioni.