A Sant’Alfio la XIV sagra della ciliegia Dop dell’Etna

SANT’ALFIO (CT) – Si snoderà nel fine settimana la XIV edizione della Sagra “La ciliegia gioiello dell’Etna”. Promozione della Ciliegia Dop dell’Etna e dei prodotti tipici locali. L’iniziativa ha ottenuto, nelle edizioni precedenti, un notevole successo con la presenza di circa 25 mila visitatori. Paese famoso in tutto il mondo grazie al maestoso Castagno dei Cento Cavalli autentico monumento naturale che l’Unesco il 18 maggio 2008 riconosce quale “Monumento messaggero di pace nel mondo “, motivo per cui l’intera località, a ragione, può fregiarsi del titolo “Sant’Alfio: fonte di pace”.

I produttori esporranno e faranno conoscere i propri prodotti in una vetrina di prestigio all’interno del suggestivo centro storico con la sua imponente Chiesa Madre caratterizzata dalla facciata in pietra lavica e la Piazza Duomo, da cui si gode uno splendido panorama, dove verranno montati gli stand. La manifestazione prevede un ricco e variegato programma: area espositiva con prodotti tipici locali, artigianato, gastronomia; realizzazione dell’infiorata; degustazione del risotto alla ciliegia Dop dell’Etna; spettacoli musicali e mostre; area street food nelle sere della manifestazione.

La Ciliegia dell’Etna: uno dei prodotti d’eccellenza dell’agricoltura catanese a marchio Dop. Il frutto, che arriva a riprodursi dalla costa fino a 1600 metri d’altitudine, viene prodotto in gran parte dei comuni che circondano il Vulcano. A fregiarsi del marchio Dop sono le varietà Napoleone, Maiolina e Mastrantoni. Quest’ultima è la più rinomata, ma in generale, la ‘ciliegia dell’Etna’, color rosso brillante e di pezzatura medio-grossa, è considerata un prodotto di qualità elevatissima per il sapore e le proprietà organolettiche, si presenta croccante all’esterno, con una polpa molto compatta e peduncolo lungo. Il frutto è dolce, ma non stucchevole, la bassa acidità conferisce un sapore gradevole al palato.“Questa Sagra rappresenta e dimostra – ha affermato il sindaco Alfio La Spina – la valorizzazione e la peculiarità del nostro territorio in cui nasce e cresce la ciliegia dop, unica in Italia. Dopo il successo dell’anno scorso, siamo pronti ad offrire al pubblico tre giorni di attività ricreative, folclore, degustazioni con la protagonista indiscussa la ciliegia gioiello Dell’Etna”. “La Sagra della Ciliegia non è solo una festa del gusto, ma anche – ha osservato l’assessore al Turismo Fabio Salanitri – un’occasione per promuovere il turismo sostenibile e valorizzare le eccellenze del nostro territorio.”