Sciacca, inaugurato lo spazio “Oasi dog”

Un parco verde per i cani in un’area libera e protetta nel quartiere della Perriera, in viale Caduti di Nassiria. L’iniziativa è stata intrapresa dall’Amministrazione comunale

SCIACCA – Si apre ufficialmente a Sciacca una “Oasi Dog”, un’area libera e protetta, un parco verde per cani.

L’appuntamento inaugurale si è svolto negli scorsi giorni nel quartiere della Perriera, nel viale Caduti di Nassiria. L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale, con un progetto curato dagli assessori con delega ai Diritti degli Animali Agnese Sinagra e all’Urbanistica Salvino Patti.

“L’Amministrazione comunale – hanno commentato – con l’obiettivo di promuovere il benessere dei nostri amici a quattro zampe e migliorare la qualità della vita di tutta la comunità, ha dotato la nostra città di uno spazio verde dedicato esclusivamente ai nostri fedeli compagni, dove potranno giocare, correre e socializzare in totale sicurezza. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nel promuovere la convivenza armoniosa tra cittadini e animali e nel valorizzare il legame speciale che ci unisce ai nostri amati compagni a quattro zampe.

“L’Oasi Dog sarà intitolata a Margot – hanno commentato gli assessori -, la cagnolina trucidata indegnamente qualche tempo fa. Margot vuole essere il simbolo della cura e del rispetto che il Comune di Sciacca profonde verso gli animali”.

Gli assessori Agnese Sinagra e Salvino Patti hanno contestualmente invitato i cittadini a partecipare in compagnia dei propri amici a quattro zampe.