Sfreccia su auto di lusso, ma vive in casa popolare e percepisce rdc: condannata

Risultava abitare in una casa popolare e percepiva il reddito di cittadinanza, ma allo stesso tempo sfrecciava su una fiammante Bmw M3 Coupé. E’ quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle. L’intestataria dell’immobile (con un canone d’affitto inferiore ai 100 euro al mese) è stata segnalata alla Procura per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, avendo presentato una dichiarazione sostitutiva unica nella quale non era indicata la proprietà, da parte del convivente, dell’autovettura di pregio.

Le indagini del Gruppo Treviso hanno permesso di verificare che l’autovettura era stata acquistata, nel gennaio 2022, con un bonifico disposto da un conto corrente bancario intestato proprio all’assegnataria della casa popolare. Inoltre, considerato che l’assegnataria, alla data di acquisto dell’autovettura, percepiva il reddito di cittadinanza e che l’importo versato per acquistare la Bmw supera i limiti di patrimonio di cui può essere possessore il nucleo familiare del percettore, è scattata anche la segnalazione per il reato di indebita percezione

La donna è stata condannata a oltre 20 mila euro di multa

Il Tribunale di Treviso ha condannato la responsabile a 9 mesi di reclusione, pena sospesa e commutata in 20.250 euro di multa. L’Inps di Treviso ha revocato l’erogazione del reddito di cittadinanza, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite.