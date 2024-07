SIAE assume a Palermo col diploma: come candidarsi

La SIAE cerca nuovo personale da assumere. Alla ricerca di dipendenti con contratto di lavoro Intermittente. Coinvolta pure Palermo.

La SIAE, organismo di gestione collettiva ovvero una società senza scopo di lucro che si occupa della tutela del diritto d’autore, cerca nuovo personale da assumere. Alla ricerca di dipendenti con contratto di lavoro Intermittente in varie città italiane tra cui Palermo.

La Società Italiana Autori ed Editori ha avviato le procedure per selezionare “accertatori”: verificano nei pubblici esercizi, locali, strutture, luoghi di spettacolo e intrattenimento. Nello specifico si assicurano dell’adempimento giusto degli obblighi degli organizzatori e del rispetto delle normative vigenti in materia di diritto d’autore.

La selezione a Palermo

A Palermo la ricerca dei candidati è gestita dalla Manpower. mansioni e attività:

“Manpower, per SIAE, è alla ricerca di Accertatori da inserire con contratto di lavoro intermittente per attività di controllo e accertamento. Il ruolo prevede la verifica presso pubblici esercizi, locali, strutture, luoghi di spettacolo e intrattenimento, assicurando il corretto adempimento degli obblighi da parte degli organizzatori e il rispetto delle normative e procedure vigenti. La ricerca è estesa su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di tutelare il diritto d’autore in maniera capillare.

Descrizione delle Principali Attività

Presidio ai locali di spettacolo per il reperimento di elementi utili all’accertamento dei compensi per i diritti d’autore.

Censimenti mirati al rilevamento degli strumenti musicali e radioriceventi installati in locali e pubblici esercizi.

Rilevamento delle presenze e dei prezzi nei locali di spettacolo per fini istituzionali dell’Ente.

Registrazioni su nastro per accertare la tutela del repertorio eseguito durante le attività di spettacolo/musicali.

Censimenti di locali e apparecchi foto riproduttivi in materia di reprografia secondo le convenzioni con associazioni di categoria, case editrici e altri soggetti interessati.

Censimenti di locali e strutture ove si svolge commercio di opere d’arte figurativa soggette al diritto di seguito.

Verifiche sul rispetto delle condizioni di noleggio delle opere cinematografiche secondo le convenzioni con le case di noleggio e distribuzione.

Altre attività ritenute utili dall’Ente per contrastare l’evasione del diritto d’autore.

Requisiti del Profilo

Diploma e/o Laurea

Avere disponibilità su almeno 2 giorni a settimana, a chiamata

Essere Automuniti.

Essere Muniti di smartphone personale (con possibilità di scaricare app es. Shazam).

Profilo Attitudinale:

Abilità comunicative e relazionali.

Adattamento e flessibilità.

Motivazione al lavoro per obiettivi e attitudine commerciale.

Informazioni Generali sulla Posizione e sulla retribuzione

Retribuzione oraria base: 11 euro lorde.

Maggiorazione del 20% per il lavoro notturno.

Incentivazione sulla produttività legata ai volumi.

Rimborso carburante (forfettario) e spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Prevista maggiorazione della retribuzione del 30% in base ai risultati; si accede alla maggiorazione del 30% se si redige una media di due atti all’ora per un servizio di 4 ore per la musica d’ambiente e sky;

Formazione

Salute e Sicurezza: SIAE garantisce la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (rif. D.Lgs. n. 81 del 2008).

Formazione Tecnica: SIAE offre una formazione tecnica per acquisire le competenze necessarie all’assolvimento delle attività descritte, con modalità organizzative definite di volta in volta.

