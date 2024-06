Campi Flegrei, paura nella notte: nuovo terremoto da 3,4 di magnitudo

Il sisma rilevato è pari a 3.4 di magnitudo, con una profondità di 3 chilometri.

Nella notte, una nuova scossa di terremoto è stata avvertita in Campania, nella zona dei Campi Flegrei. Avvenuta intorno alle 3.58 circa, il sisma rilevato è pari a 3.4 di magnitudo, con una profondità di 3 chilometri.

Terremoto di magnitudo 3.4 ai Campi Flegrei

Anche se al momento non è stato segnalato alcun danno, “Il Mattino” racconta di come il terremoto si sia avvertito nella zone di Licola, Monterusciello, Cuma ma anche in alcuni quartieri di Napoli come Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta, causando grande apprensione tra gli abitanti che sono stati svegliati dalla forte scossa.