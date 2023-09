Nel Trapanese il treno travolge auto sui binari

Nella zona del Trapanese un treno in corsa ha travolto un'auto che si trovava sui binari. Non vi sarebbe alcun ferito, momenti di paura

Provincia di Trapani, momenti di terrore poco prima delle 13, un’auto che si trovava sui binari di un passaggio a livello è stata travolta da un treno in corsa. Fortunatamente non vi sarebbe nessun ferito, ma ancora rimane da chiarire il motivo dell’auto in mezzo ai binari e dunque la dinamica dell’incidente che poteva avere un epilogo tragico.

Il treno travolge l’auto

Si è verificato sui binari della linea Petrosino-Mazara del Vallo. La circolazione in quel punto sarebbe ancora interrotta dopo il sinistro stradale che ha fatto temere il peggio durante quelle sequenze drammatiche.