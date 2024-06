Volvo FH16 unisce potenza e risparmio. Più 7% di coppia e consumi ridotti del 5%

Il nuovo motore è pensato per aumentare la capacità di trasporto e la durata

ROMA – Il nuovo Volvo FH16 è il camion più potente d’Europa, ma anche molto efficiente dal punto di vista dei consumi, e può funzionare con carburanti rinnovabili al 100%.

I test su strada confermano che il nuovissimo motore dell’FH16 consente di ottenere un risparmio di carburante del 5% e minori emissioni, aggiungendo al contempo il 7% in più di coppia: una combinazione che aumenta l’efficienza e la produttività per le attività di trasporto più impegnative.

Il nuovissimo motore D17, montato sul Volvo FH16, è stato progettato per i compiti di trasporto più gravosi e per offrire prestazioni e durata eccezionali.

Confrontando il nuovo Volvo FH16 da 17 litri e 780 CV con il suo predecessore, il nuovo camion aggiunge il 7% di coppia e riduce del 5% il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica. Il nuovissimo motore è disponibile anche nel nuovo Volvo FH16 Aero, che offre un risparmio di carburante ancora maggiore se abbinato alla cabina aerodinamica del camion.

“I nostri ingegneri – spiega Jan Hjelmgren, Responsabile Gestione Prodotti e Qualità di Volvo Trucks – hanno realizzato un motore che combina la coppia e la potenza più elevate di qualsiasi camion europeo con un’efficienza dei consumi superiore. I fatti parlano chiaro: più coppia e potenza con un significativo risparmio di carburante e di CO2 è un risultato fantastico. Questo significa che i nostri clienti possono svolgere i loro compiti in modo più efficiente e con una maggiore produttività”.

Questo nuovissimo motore a basso consumo di carburante è un esempio del continuo impegno di Volvo Trucks per ridurre i consumo e le emissioni di carbonio delle tecnologie di trasmissione esistenti, parallelamente all’introduzione di nuove tecnologie.

Il nuovo motore Euro 6 da 17 litri di Volvo è disponibile in tre livelli di potenza: 600 CV, 700 CV e 780 CV. I livelli di coppia sono stati aumentati a 3000 Nm, 3400 Nm e 3800 Nm nella versione top. Il cambio è stato aggiornato per gestire fino a 3800 Nm e l’efficienza del cambio interno è stata ulteriormente migliorata sulle versioni da 3000 Nm e 3400 Nm.

Il nuovo motore D17 è certificato per funzionare con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) in tutte le potenze. La versione da 700 CV è certificata anche per il funzionamento con biodiesel al 100%. I Volvo FH16 e FH16 Aero con il nuovissimo motore D17 saranno ordinabili a partire dalla metà del 2024 e la produzione inizierà dopo l’estate.