Sicilia fortunata al 10eLotto, 136mila euro vinti nell’ultima estrazione: ecco dove

Nell'estrazione del 10 gennaio 2023 del 10eLotto la Sicilia è stata abbastanza fortunata: diverse le vincite in più punti dell'isola. Ecco i numeri vincenti.

La Dea Bendata fa tappa, ancora una volta, in Sicilia: nel concorso del 10 gennaio 2023 del 10eLotto, infatti, si sono registrate in diverse parti dell’isola vincite per un totale di ben 136mila euro.

La notizia è stata riportata, tramite una nota, da Agiropronews.

10eLotto, vincite in Sicilia nell’estrazione del 10 gennaio

Il 10eLotto premia la Sicilia, che ultimamente è stata piuttosto fortunata anche al SuperEnalotto: nel concorso del 10 gennaio, infatti, sono state centrate vincite per un totale di 136mila euro. La più alta è arrivata a Palermo grazie a 9 Doppio Oro da 100 mila euro. A Randazzo, in provincia di Catania, messo a segno invece un 9 da 20mila euro, mentre a Catania con un 4 Doppio Oro sono stati vinti 16 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,2 milioni di euro per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno.

Ecco i 20 numeri vincenti dell’estrazione di martedì 10 gennaio del 10eLotto, disponibili anche sul sito ufficiale del gioco: 4, 6, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 32, 36, 38, 41, 59, 60, 61, 72, 90.

Numero oro, 10eLotto del 10 gennaio 2022: 36

Doppio Oro: 36 – 21

Extra: 14, 25, 30, 21, 34, 35, 40, 42, 45, 48, 54, 58, 71, 81, 82.

Gong: 12.