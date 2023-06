A 13 anni ruba zaini e telefonini in spiaggia: preso a calci e pugni dai turisti

A salvare il "baby ladro" dalla furia dei turisti sono stati gli agenti della Polizia Polizia municipale

Non hanno fatto sconti i bagnanti sulla spiaggia di Vietri sul Mare (SA) al 13enne sorpreso a rubare zaini e telefonini. Per nulla “inteneriti dall’età”, una volta colto in flagranza di reato, in circa una decina lo hanno picchiato a calci e pugni, per quello che stava per tramutarsi in un vero e proprio linciaggio.

Sfiorato il linciaggio

A salvare il “baby ladro” dalla furia dei turisti sono stati gli agenti della Polizia Polizia municipale intervenuti in spiaggia. Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio sulla spiaggia della Marina. Secondo quanto riporta il quotidiano «La Città di Salerno», alcune persone, sospettando che il 13enne fosse il responsabile della scomparsa di zaini e telefonini che si è verificata diverse volte negli ultimi giorni, hanno bloccato il ragazzino per poi iniziare a picchiarlo.