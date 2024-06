Dopo la lite con la fidanzata si chiude in bagno e si dà fuoco: 23enne in pericolo di vita

Il gesto estremo del giovane che riporta ustioni gravissime al volto e al torace.

Un giovane di 23enne, dopo una lite con la fidanzata, si dà fuoco e ora è in pericolo di vita. È accaduto ieri sera, giovedì 26 giugno, poco dopo le 23 in un appartamento in via Giuseppe Cossu in zona esposizione a Roma.

Il giovane, dopo aver discusso con la fidanzata, si sarebbe chiuso in bagno e dopo essersi cosparso di benzina avrebbe provato a togliersi la vita dandosi fuoco.

Il 23enne si dà fuoco: l’arrivo dei soccorsi

L’allarme era stato lanciato per un appartamento in fiamme, ma quando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Roma sono arrivati sul posto, hanno dovuto costatare una situazione diversa.

Il 23enne italiano, dopo aver litigato con la ragazza, si è chiuso nel bagno dove aveva della benzina con il quale si è dato fuoco. Immediatamente soccorso, è stato trasportato al Sant’Eugenio per le gravi ustioni riportate a volto e torace. Il ragazzo è in pericolo di vita.