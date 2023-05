La nota diffusa dall'azienda sul futuro dell'accordo in scadenza il prossimo 15 maggio 2023.

Con riferimento al comunicato diffuso in data 16 marzo 2023 in merito alla presentazione, da parte di A2A S.p.A. (“A2A”), di un’offerta non vincolante avente ad oggetto l’ingresso, attraverso un’operazione di aumento di capitale, nella compagine sociale di EGEA – Ente Gestione e Ambiente S.p.A. (“EGEA”), con una partecipazione di maggioranza assoluta (50,1%), A2A rende noto di aver richiesto un’estensione del periodo di esclusiva concordato tra le parti, in scadenza il prossimo 15 maggio 2023, al fine di proseguire le attività di due diligence.

A2A ed EGEA, richiesta estensione del periodo di esclusività

EGEA ha comunicato di acconsentire alla prosecuzione, delle attività di due diligence e delle trattative sino al 12 giugno. Questo, però, a condizione che A2A rinunci all’esclusiva relativamente alle trattative in corso prima del termine del 15 maggio 2023, rinuncia a fronte della quale EGEA trasmetterà ad A2A una lettera di invito per proseguire la due diligence nel contesto di una procedura competitiva, alla quale potranno partecipare altri soggetti.

A2A ha accolto le richieste di EGEA e, conseguentemente, d’intesa fra le parti, le trattative in esclusiva, avviate a esito della manifestazione di interesse, sono state interrotte. A2A intende quindi proseguire le trattative nell’ambito della procedura competitiva.

Immagine di repertorio