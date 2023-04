Acquaviva Platani punta su sport e tempo libero

Il Comune ha intercettato un finanziamento a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di un’Area dedicata al fitness nella piazza Falcone e Borsellino

ACQUAVIVA PLATANI (CL) – Via libera da parte del Comune al un progetto per la realizzazione di un’area fitness all’aperto grazie alle risorse intercettate dal Pnrr, nell’ambito del progetto europeo Next Generation Eu.

Il piano europeo è uno strumento temporaneo da 750 miliardi di euro pensato per stimolare una ripresa “sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”, volta a garantire la possibilità di fare fronte anche ad esigenze impreviste; è il più grande pacchetto per stimolare l’economia mai finanziato dall’Ue per riprendersi dai danni economici e sociali causati dalla pandemia. In questo contesto si inserisce il Piano nazionale di ripresa e resilienza italinao, Pnrr appunto, lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei del Next generation Eu.

Il Piano si articola in sei Missioni, che rappresentano le aree tematiche strutturali di intervento, e riguardano: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca; inclusione e coesione e salute.

È sulla Terza linea di intervento del Pnrr che si innesta il finanziamento del progetto del Comune di Acquaviva Platani: sport e inclusione sociale per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all’aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera.

Tale linea di finanziamento, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 42 milioni di euro, si pone l’obiettivo di raggiungere una platea di potenziali beneficiari di oltre 2.000 Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, situati nelle regioni del Mezzogiorno e sprovvisti di playground pubblici.

È il Dipartimento per lo Sport che ha disposto l’attivazione di questa terza linea d’intervento per la creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e anche di inclusione sociale nei territori svantaggiati del Paese, destinando 20 milioni di euro esclusivamente alle aree del Mezzogiorno per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l’applicazione di nuove tecnologie.

Il Comune di Acquaviva Platani ha partecipato all’avviso ed è risultato ammesso a finanziamento per un importo di 21.000 euro, di cui 16.213,11 euro per le forniture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle varie attività sportive, 1.000 euro per lavori e 3.786,89 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il Comune ha poi individuato lo spazio su cui realizzare l’Area fitness nella piazza Falcone e Borsellino; rendendo quindi necessario approvare in linea amministrativa il progetto e dando mandato agli uffici per le attività gestionali utili per la realizzazione dei lavori. Da ultimo step, l’Amministrazione comunale ha quindi approvato il progetto per la realizzazione del playground all’aperto.