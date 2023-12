Aeroporti, Wizz Air inaugura nuove rotte: c’è anche Catania-Amburgo

Novità in tema di voli. La compagnia aerea Wizz Air ha inaugurato due nuove rotte: Catania-Amburgo e Roma-Debrecen.

La compagnia aerea Wizz Air ha inaugurato due nuove rotte: Catania-Amburgo e Roma-Debrecen.

Dopo l’annuncio del primo volo per Bruxelles la settimana scorsa, i passeggeri in partenza dall’aeroporto Fontanarossa hanno ora l’opportunità di volare anche ad Amburgo, la seconda città più popolosa della Germania. Da Roma Fiumicino è invece decollato oggi il primo aereo per Debrecen, che sorge a nord della “Grande Pianura” ungherese, avvolta dalla catena montuosa dei Carpazi.

Domani, Wizz Air inaugurerà anche la tratta Catania-Parigi Beauvais e riprenderà le operazioni per Chisinau dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa: i voli per la capitale moldava inizieranno giovedì 14 dicembre e avranno una frequenza di due volte alla settimana.