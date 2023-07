Aeroporto di Catania, ieri la visita della Commissione Trasporti. Continua la bonifica del Terminal A

Ieri la visita di una delegazione della Commissione Trasporti della Camera. Ancora in corso le operazioni di bonifica del Terminal A.

Nella giornata di lunedì 24 luglio si è tenuta nell’aeroporto di Catania la visita di alcuni componenti della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, accompagnati da alcuni deputati nazionali e regionali. Lo ha comunicato la Sac, società di gestione dell’aerostazione etnea.

“L’incontro è stato l’occasione per fare il punto della situazione a seguito dell’incendio al Terminal A e per rispondere ai quesiti degli esponenti politici intervenuti, che ringraziamo per l’interesse mostrato, per la grande partecipazione e per l’apporto costruttivo”.

Aeroporto di Catania, il punto sulle operazioni

“I deputati presenti hanno posto alcune domande alle quali hanno risposto l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, e il direttore dell’Enac, Antonino Caruso, prima di effettuare un sopralluogo al Terminal C e presso le nuove strutture campali montate durante la scorsa notte dall’Aeronautica militare. All’incontro era presente anche il colonnello Emanuele Di Francesco, comandante della base di Sigonella”.

“Riguardo lo stato di avanzamento dei lavori di pulizia e bonifica al Terminal A, sono in campo squadre appartenenti a 5 aziende diverse, tra le quali la specialista di bonifiche Belfor, che ha già lavorato sul Terminal 3 di Fiumicino a seguito dell’incendio del 2015. I lavori procedono h/24”.

Attive tensostrutture e navetta AMTS

“L’Aeronautica militare, nel frattempo, ieri notte ha concluso il montaggio di due strutture campali, posizionate in air-side davanti al Terminal C, ciascuna della superficie di 54 metri quadri, approntate per ampliare la capienza del Terminal e consentire pre- imbarchi più veloci e confortevoli”.

“Il Comune di Catania, infine, ha concesso l’utilizzo di una navetta AMTS per il trasporto passeggeri con bagaglio in stiva dal varco “Merci” al Terminal C. A questo proposito, ricordiamo a tutti i passeggeri che imbarcano il bagaglio in stiva, che questo viene riconsegnato sottobordo, appena scesi dalla scaletta”, conclude la Sac.