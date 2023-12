Aggredisce l’ex compagna incinta: arrestato

Un uomo di 38 anni si è recato in un negozio ed ha cercato di aggredire l'ex compagna incinta di pochi mesi

Aveva il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna, ma si è recato nel negozio dove la donna di circa 30 anni lavora insieme al padre per aggredirla.

E’ successo nel quartiere genovese di San Fruttuoso, a Genova. Per questo un 38enne di nazionalità iraniana è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo si è scagliato anche contro il padre della ragazza, che era intervenuto in suo soccorso. I due non hanno subito gravi lesioni ma la giovane, incinta di pochi mesi, è stata comunque accompagnata in ospedale per accertamenti.

