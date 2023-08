Massacrato a colpi di casco per un rimprovero, uomo ricoverato in ospedale

Ennesimo gesto di violenza nel Siracusano: uomo ricoverato con gravi ferite.

Brutale aggressione a colpi di casco per un banale rimprovero: è accaduto nelle scorse ore a Carlentini, in provincia di Siracusa.

Vittima del gesto di violenza un uomo, attualmente ricoverato in ospedale con gravi ferite.

Aggressione a colpi di casco a Carlentini, uomo grave

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’ennesimo gesto di violenza in Sicilia nel giro di pochi giorni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe rimproverato tre giovani in via Morelli perché facevano troppo rumore con i loro scooter. I ragazzi, quindi, avrebbero deciso di rispondere alle parole dell’uomo con una brutale aggressione a colpi di casco.

Il malcapitato avrebbe perso molto sangue. Sul posto si è rivelato l’intervento dell’ambulanza per trasferire il ferito in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini di rito per risalire ai responsabili dell’aggressione.

Immagine di repertorio