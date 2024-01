VIDEO | Erosione costa, la denuncia di Mareamico: “Continua il disastro sulla spiaggia Eraclea Minoa”

"Il fenomeno erosivo che da anni colpisce la spiaggia non è terminato", denuncia l'associazione ambientalista

“Il fenomeno erosivo che da anni colpisce la spiaggia di Eraclea Minoa non è terminato, nonostante siano state costruite tre barriere sub ortogonali”. E’ la denuncia dell’associazione Mareamico di Agrigento che pubblica una foto della situazione sul litorale in questione sui canali social.

L’associazione: “Il disastro continua”

Noi avremmo preferito che venissero costruite delle barriere soffolte parallele alla riva. Il disastro continua”, si legge nella nota dell’associazione ambientalista.