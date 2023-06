Agrigento, garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti

L’Aula Giglia del Libero Consorzio comunale ha ospitato un momento di confronto, voluto dalla Cisl, sul futuro della Pubblica amministrazione locale e su diritti e doveri dei dipendenti

AGRIGENTO – Un importante momento di confronto sul futuro della Pubblica amministrazione locale e sui doveri e diritti dei pubblici dipendenti. Si è svolto nei giorni scorsi all’interno dei locali dell’Aula consiliare Giglia del Libero Consorzio comunale agrigentino un corso-convegno sulle novità del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Funzioni locali 2019/2021.

Come hanno fatto sapere dall’Ente intermedio, “l’incontro, riservato ai rappresentati rsu e delegati Cisl Fp del territorio della provincia, ha visto la partecipazione di Simonetta Franzone, segretario territoriale Cisl delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Margherita Amiri, segretario regionale della Funzione pubblica in Sicilia, Mario Basile, responsabile dipartimento Funzionali locali, Salvatore Parello, segretario generale Cisl Funzione pubblica di Agrigento, Caltanissetta ed Enna”.

Il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Raffaele Sanzo, ha espresso compiacimento per l’interessante incontro organizzato e ha rilanciato la necessità del rafforzamento delle funzioni dei Liberi Consorzi in Sicilia per garantire servizi efficienti e funzionalità al territorio. A riguardo occorre ricordare come il Governo regionale presieduto da Renato Schifani abbia già presentato un Disegno di legge per il ripristino delle ex Province regionali e in tal senso adesso si attende un raccordo con quanto verrà fatto anche a livello nazionale.

“La Cisl è casa mia – ha affermato il commissario straordinario Raffaele Sanzo – e le istanze presentate da sindacati, associazioni e confederazioni saranno opportunamente vagliate da questa Amministrazione, che intende dare risposte alle questioni inerenti i servizi sociali, le infrastrutture e le tematiche degli Enti locali di concerto con l’Assemblea del Libero Consorzio comunale formata da tutti i sindaci del territorio”.