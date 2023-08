Agrigento, Guardia di Finanza sempre più a contatto con il territorio

Il neo comandante provinciale della Guardia di Finanza, Edoardo Moro, ha preso parte in questi giorni a importanti appuntamenti istituzionali tra cui quelli con i sindaci del capoluogo e di Lampedusa

AGRIGENTO – Giorni densi di impegni per il neo comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Edoardo Moro, che ha dato il via a una serie di incontri istituzionali che lo stanno portando in giro per il territorio.

Nei giorni scorsi il vertice territoriale delle Fiamme gialle si è recato a Lampedusa per incontrare il personale impiegato presso la Tenenza e la Sezione operativa navale della Guardia di Finanza. Accolto dai comandanti dei due reparti, l’ufficiale ha incontrato nelle rispettive Caserme il personale in servizio, manifestando ai militari la propria gratitudine per “il diuturno impegno profuso per affrontare e superare le varie emergenze operative, prima fra tutte quella dell’immigrazione clandestina”.

Il colonnello Moro ha consegnato al personale l’encomio tributato ai due reparti dal comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale del Corpo quale “riconoscimento della professionalità dimostrata nelle funzioni di sicurezza del mare, negli oltre 1.100 interventi operativi condotti con coraggio e, spesso, con avverse condizioni meteo marine, che hanno consentito di trarre in salvo oltre 44.000 migranti e perseguire i soggetti identificati quali scafisti nel periodo da gennaio 2022 a maggio 2023”.

Il colonnello Moro ha poi incontrato in Comune il sindaco Filippo Mannino, con il quale si è soffermato sulle problematiche che da tempo si registrano sull’isola, assicurando “la massima e reciproca collaborazione tra le due Istituzioni per contrastare gli illeciti economico-finanziari ed esaltare ulteriormente la peculiare vocazione turistica di questi territori”.

Tra i recenti appuntamenti istituzionali anche quello con il sindaco di Agrigento Francesco Micciché, che ha ricevuto il comandante provinciale delle Fiamme gialle all’interno del Palazzo municipale. “Ho ringraziato il colonnello Moro – ha commentato il primo cittadino della Città dei Templi – per l’impegno profuso dalla Gdf contro ogni forma di illegalità e soprattutto contro gli illeciti finanziari e l’evasione fiscale. Abbiamo convenuto di regolare e sviluppare la collaborazione tra il Comune e il Comando provinciale nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e di incentivo di competenza del Comune di Agrigento, con particolare riferimento alle prestazioni sociali agevolate”.