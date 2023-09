Agrigento, lavori di manutenzione sulle strade comunali

Proseguono gli interventi decisi dall’Amministrazione locale per dare risposte concrete ai tanti cittadini che negli anni hanno chiesto interventi, in particolare per i quartieri periferici

AGRIGENTO – L’Amministrazione comunale del sindaco Franco Micciché punta i riflettori sui quartieri della città, cercando di dare risposte concrete a tanti cittadini che negli anni si sono per certi versi sentiti abbandonati dalle istituzioni locali. Tra le zone del capoluogo che hanno vissuto questa sorta di marginalizzazione occorre certamente annoverare il quartiere di Monserrato, per cui l’Esecutivo cittadino, dopo anni di attesa e richieste di residenti e comitati, ha avviato un intervento finalizzato alla sistemazione del manto stradale e in particolare di quello delle vie che conducono alla chiesa San Lorenzo.

“Con un intervento di manutenzione straordinaria nella via Vicolo Punta Bianca – ha commentato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Gerlando Principato – e con il ripristino dello strato di usura della via Lorenzo Compatti, anche se in ritardo, stiamo rispondendo a quanto chiestoci dagli abitanti del quartiere”.

Un ampio progetto di riqualificazione urbana

Come detto, però, l’intervento appena citato rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che il Comune ha avviato negli ultimi mesi e che punta ancora a estendere nel prossimo futuro. Pertanto, oltre al quartiere Monserrato, saranno effettuati dei lavori anche nella frazione di Giardina Gallotti. Lavori che interesseranno il ripristino della strada di collegamento viabile delle contrade Luna e Fauma, da anni interrotta.

Complessivamente, gli interventi appena citati saranno messi in modo con un finanziamento pari a 160.000 euro derivanti da un fondo destinato ai Comuni da parte del ministero dell’Interno. Si tratta, nello specifico, di risorse stanziate per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali.

“Questi interventi di messa in sicurezza del manto stradale – hanno concluso dal Comune – si aggiungono a quelli in corso di esecuzione in questi giorni, con altro finanziamento nelle vie Cuoco, Tortorelle, Bandiera, Rapisardi, Solferino ed ai lavori eseguiti nell’anno 2023 nelle vie Ignazio Paternò, Alcantara, via Rosario di Salvo e viale dei Giardini”.