Agrigento, Mareamico denuncia: “Montevago senza depuratore, fogne finiscono in mare”

L'associazione ricorda che il depuratore è stato distrutto dal sisma del 15 gennaio 1968

“Forse pochi sanno che le fogne di tutto il paese di Montevago, invece di essere depurate, finiscono nel fiume Belice e, quindi, in mare, sol perché lì non esiste alcun depuratore”. E’ la denuncia dell’associazione Mareamico, che ricorda come il depuratore della cittadina dell’Agrigentino sia stato distrutto dal sisma del 15 gennaio 1968.

“Poi ne fu costruito un altro, sbagliando progettazione e realizzazione – spiega l’associazione -. E ancora oggi le fogne dei montevaghesi, dopo aver inquinato le falde acquifere, finiscono nella riserva naturale del fiume Belice, dove a pochi metri a ovest c’è l’area archeologica di Selinunte, mentre a est c’è lo splendido e pluripremiato mare di Menfi. Più che feste e festini a Montevago serve subito un depuratore”.