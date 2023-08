Agrigento, quasi tre milioni di euro per le strade provinciali

Gli uffici del Libero Consorzio comunale hanno aggiudicato una gara da 2,8 milioni di euro che interesserà le arterie viarie ricadenti nei territori della zona Est della provincia agrigentina

AGRIGENTO – La sicurezza delle strade e in particolare la tutela dell’incolumità degli automobilisti e in generale degli utenti delle arterie viarie continuano a essere tra le priorità del Libero Consorzio comunale, che proprio pochi giorni fa ha annunciato provvedimenti indirizzati verso tale versante.

Sono infatti previsti nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulle diverse strade provinciali, in particolare a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto relativa all’Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade della zona Est, progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio comunale di Agrigento e finanziati con fondi regionali (Ddg numero 408/2021 dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica)”.

“La gara – hanno reso noto gli uffici dell’Ente intermedio – è stata aggiudicata all’impresa CoGeMa Srl con sede ad Agrigento, che ha offerto il ribasso del 31,364% per un importo complessivo dei lavori di 2.806.000,00 euro più Iva (compresi 62.580,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Alla gara, effettuata in modalità integralmente telematica e con inversione procedimentale, hanno preso parte 195 imprese”.

Come illustrato ancora dai responsabili del Libero Consorzio, gli interventi prevedono lavori di sistemazione dei tracciati danneggiati da frane ed eventi atmosferici, posa di gabbionate e realizzazione di opere in muratura, bitumatura, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ed altro ancora.

“I lavori – hanno concluso dall’Ente intermedio agrigentino – dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla firma del contratto d’appalto e riguardano le strade provinciali che ricadono nei territori comunali di Alessandria della Rocca, Casteltermini, Cammarata, Santo Stefano Quisquina, Racalmuto, Canicattì e Licata”.