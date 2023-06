Agrigento, strade della provincia tra manutenzioni e… furti

Via libera dagli uffici del Libero Consorzio comunale a interventi per la messa in sicurezza delle Sp 19-B e 31. Preoccupano i furti di guardrail e segnaletica lungo le arterie di competenza

AGRIGENTO – Il Libero Consorzio comunale interverrà su due importanti vie di collegamento interne con lavori di manutenzione straordinaria progettati dallo staff tecnico del settore Infrastrutture stradali.

Con determinazione dirigenziale dello stesso settore è stata infatti aggiudicata la gara per l’Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le Strade provinciali numero 19-B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca e numero 31 Cattolica Eraclea-Cianciana. I lavori inizieranno subito dopo la firma del contratto d’appalto e saranno eseguiti dall’impresa Sgs Srl (avvalente), Bellia Salvatore (ausiliaria) con sede ad Agrigento, che ha offerto il ribasso del 31,223%, per un importo contrattuale di 480.749,14 più Iva, compresi 14.422,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Seconda in graduatoria l’impresa Imprefar SRL, con sede ad Agrigento.

I lavori sulle Strade provinciali numero 19-B e 31 sono stati finanziati con Dm numero 394 del 12 ottobre 2021 “Decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile di concerto con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale e con il ministro dell’Economia e delle finanze, per la ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne”.

I riflettori dell’Ente intermedio, in questi giorni, sono stati puntati sulle strade anche per altre ragioni: il personale, infatti, in seguito ai ripetuti furti di guardrail e segnaletica lungo alcune arterie di competenza, ha presentato denunce alle autorità di Polizia giudiziaria contro ignoti.

“Da tempo, infatti – hanno evidenziato dall’ex Provincia regionale – si susseguono queste attività criminose che vanificano in parte il grande impegno del Libero Consorzio per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della fitta rete stradale di propria competenza. Gli ultimi furti, compiuti nelle ore notturne presumibilmente per alimentare il mercato illegale della vendita di metallo, sono avvenuti lungo la Spc 46 ex consortile Delia-Rocchielle-Mendola-Ferlazzano in direzione Delia, dalla progressiva 3+600, con l’asportazione di otto lame di barriera di protezione per una lunghezza complessiva di circa 24 metri; sulla Sp 38/C Licata-Contrada Cascino-Montesole (territorio di Licata) ove sono stati divelti e sottratti diversi segnali stradali indicanti varie situazioni di pericolo e divieti; e sulla Sp 67 Licata-Torre di Gaffe, ove sono stati sottratti due segnali indicanti la deformazione del manto stradale”.

Il settore Infrastrutture stradali ha inoltre annunciato che rafforzerà i controlli, invitando contestualmente i cittadini a segnalare alle autorità di polizia qualsiasi attività sospetta lungo la rete viaria.