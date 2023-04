Al Hilal, Ronaldo eliminato in Coppa litiga con l’allenatore

Momento difficile per il campione portoghese, che dopo il gestaccio dei genitali se la prende con il suo allenatore per una sostituzione

Tempi, se non bui di certo poco sereni quelli attraversati da CR7 all’Al Nassr in Arabia Saudita, da gennaio sua neo squadra con la proprietà pronto a ricoprirlo d’oro. Dopo la polemica per il gesto dei genitali, il campione portoghese si rende protagonista di una litigata con il suo allenatore nell’intervallo della semifinale della King Cup persa per 1-0 contro l`Al Wehda. Sconfitta maturata pur giocando in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo.

Polveri bagnate

Polveri bagnate per Cristiano, che nonostante le diverse occasioni da gol non è riuscito a segnare la rete del pareggio. Nell’intervallo Ronaldo è uscito dal campo visibilmente contrariato per la prestazione della sua squadra sotto di un gol, urlando contro il suo allenatore Jelicic nel momento in cui i due si incrociano prima di entrare negli spogliatoi.