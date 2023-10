Al via la X Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud

"Un evento straordinario – ha sottolineato l’Assessore allo sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia – un evento che si conferma nella sua eccellenza crescendo sempre di più".

È partita alle 9,30 di stamattina, nella zona antistante l’antico stabilimento balneare di Mondello che già da sabato pomeriggio scorso era stato il quartier generale della manifestazione, la X Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud sull’ormai tradizionale circuito tra il mare di Mondello ed il centro città, valida anche quale quarta ed ultima tappa del circuito internazionale Running Sicily Trofeo Nissan Comer Sud.

La gara mette in palio 26 titoli italiani Master individuali e 2 a squadre di Maratonina e vede ai nastri di partenza 1.500 atleti in rappresentanza di 31 paesi al mondo.

Numeri della competizione

“Un evento straordinario – ha sottolineato l’Assessore allo sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia – un evento che si conferma nella sua eccellenza crescendo sempre di più. Non è solo un evento sportivo, ma anche un evento di grande rilevanza turistica”.

Vari e sicuramente valenti i pretendenti al record; dopo il keniano della Libertas Orvieto Kisorio Hosea Kimeli ed il burundese Leonce Bukuru della Cosenza K42, l’organizzatore della manifestazione, Nando Sorbello, ha annunciato, ieri, la partecipazione di Olivier Irabaruta della Quercia Trentingrana, vincitore della gara nel 2021 con il tempo di 1:04:15, con il Pettorale n. 1.

Tre olimpiadi alle spalle, il burundese Irabaruta, che vanta un primato di 1:02:12 sui 21,0975 Km, ha vinto quest’anno la Maratonina Città di Pistoia, il Giro podistico di Sant’Ambrogio ed è arrivato secondo alla Mezza Maratona di Prato. Il primato della Palermo International Half Marathon appartiene dal 2019 al keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1:02:29.

I favori del pronostico vanno, tra gli uomini, al keniano della Libertas Orvieto Kisorio Hosea Kimeli (vincitore di due edizioni della Maratona di Palermo, nel 2017 e nel 2018 e quest’anno, tra l’altro, della Maratona di Zagabria) accreditato di un personale sui 21,0975 di 1:01:59 e al burundese Leonce Bukuru della Cosenza K42 (vincitore assoluto quest’anno della classifica compensata del Vivicittà e trionfatore in Sicilia nella XXX del Trofeo Podistico Città di Ravanusa) che vanta un personale di 1:02:52. Per entrambi nel mirino il record della gara stabilito nel 2019, come già detto, dal keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1:02:29.

Oltre alla Mezza Maratona ed al traguardo sui 9,5 Km, in programma anche una “Walkthon” non competitiva, a fine ludico motorio, sempre sulla distanza dei 9,5 Km.

Una nota sociale importante

Ai nastri di partenza della Palermo International Half Marathon un’importante nota sociale rappresentata dalle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi, testimonial delle donne che ancora stanno affrontando la sfida contro il tumore, saranno 21 km per una medaglia che significa molto di più della “semplice gara”, poiché rappresenta la vittoria della vita, il trionfo della forza e del coraggio.

Oltre la corsa le storie di dolore, ma anche tenacia, volontà e coraggio di un gruppo di donne che, “tenendosi per mano”, decide di dimostrare come, dopo la malattia, si possa tornare più forti di prima, attraversando due obiettivi, ossia promuovere l’importanza della prevenzione e raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili.

Le principali novità

Un’edizione non esente da novità, solo per citarne due, la prima, a firma del presidente dell’Asd Agex, Nando Sorbello, (organizzatore del Running Sicily e della Palermo International Half Marathon) e del patron della Malta Marathon, Joe Micallef, che proprio ieri mattina a Mondello hanno sancito la nascita di un accordo di collaborazione e cooperazione.

La seconda la straordinaria presenza dell’88enne Sebastiano Caldarella di Avola, iscritto nella categoria SM85, mentre tra le donne la meno giovane è l’81enne Irene Fiore.

La manifestazione – patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Assessorato Regionale al Turismo, dal Comune di Palermo e dall’Ente di Promozione Sportiva, ACSI – può contare sul supporto, tra gli altri, di Nissan Comer Sud, Energia Italia, Cammarata Sport, Casa di Cura Macchiarella, Bang Nutrition e acqua Sabrinella.

Il percorso

Partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze – Mondello), Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole (5 Km), Palazzina Cinese, Viale Niscemi (Villa Niscemi), Viale Ercole, Viale Diana, Via dell’Artigliere, Rotonda Statua della Libertà, Via Libertà (10 Km Giardini Inglese), Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama), Via Libertà, rotonda Statua della Libertà, Via dell’Artigliere, Viale della Favorita (giro boa), Viale Diana (15 Km), Viale Margherita di Savoia (20 Km), Viale Regina Elena –Arrivo (ingresso ristorante alle Terrazze Mondello). Le premiazioni, previste per le ore 12 sul palco della zona traguardo, si sostanziano nei primi 3 assoluti e di categoria sia della 9,5 Km. sia della Mezza Maratona (e i primi tre italiani delle varie categorie del campionato italiano Master di Maratonina, oltre alle tre migliori squadre maschile e femminile). Dopo la gara, al traguardo tutti riceveranno, comunque, la medaglia in legno ecosostenibile ed interattiva.