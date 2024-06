Alla scoperta di Mondello, la spiaggia dei palermitani

Esperienza indimenticabile in spiaggia: Mondello. Scopri le acque cristalline e la sabbia dorata della spiaggia più famosa di Palermo

PALERMO – L’Estate entra nel vivo e le spiagge dell’Isola tornano a popolarsi di siciliani e di turisti provenienti da tutte le parti del mondo.

Tra le località di mare più conosciute ed amate c’è, certamente, il litorale di Mondello. La località palermitana è protagonista del primo appuntamento con gli itinerari siciliani da scoprire. L’area sorge in una baia tra il Monte Pellegrino e ilMonte Gallo, nella zona nord-ovest del capoluogo.

La spiaggia di Mondello-Valdesi, considerata la più celebre di Palermo

Nota soprattutto per la spiaggia di Mondello-Valdesi, considerata la più celebre di Palermo e uno dei litorali siciliani di maggiore richiamo per il turismo. La località, inoltre, è designata come unità morfologica e geografica di notevole interesse per via della peculiare conformazione della costa, dell’alta fitodiversità registrata nel territorio, nonché dell’estrema vicinanza con le due riserve naturali orientate comprese nel perimetro comunale: la Rno Capo Gallo e la Rno Monte Pellegrino. Queste ultime ricoprono una posizione di rilievo per lo studio della flora endemica siciliana, della geologia italiana, della paleontologia e dell’arte preistorica.

Sole, mare, bellezze naturali, scorci incantevoli

Sole, mare, bellezze naturali, scorci incantevoli ma anche divertimento e movida allietano le estati di Mondello, vero e proprio punto di riferimento per quanti volessero staccare la spina e godersi dei momenti di assoluto relax nei mesi estivi.