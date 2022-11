Il momento magico dell’Alma Patti: cinque vittorie e secondo posto in classifica

"La squadra sta iniziando a girare, sarà un campionato duro", spiega coach Mara Buzzanca, pattese e anima dell’Alma.

L’Alma Basket Patti di Serie A2 è in un momento magico: quattro vittorie consecutive e cinque totali, secondo posto in classifica dietro Empoli, Allegra Botteghi miglior marcatrice del Girone Sud con 20,4 punti di media a partita.

Al terzo anno, le tirreniche sono in piena corsa per l’accesso ai play-off e si confermano come una delle formazioni che giocano meglio in tutta l’A2.

Coach Buzzanca: “Sarà un campionato duro”

“La squadra sta iniziando a girare”, spiega coach Mara Buzzanca, pattese e anima dell’Alma. “Mi ritengo soddisfatta di quello che stiamo facendo. Botteghi è in gran forma. Il campionato quest’anno sarà molto equilibrato, non ci sarà una ammazza-campionato, ma sarà equilibrato e anche l’ultima in classifica potrà vincere contro la prima; sarà un campionato duro”.

L’Alma sta lavorando anche per sostenere l’attività giovanile, con un accordo con la PCR e l’Unime che sta portando varie ragazze a giocare tra A2, B e giovanili. La piazzese Angelica Bardarè ne è l’esempio, ormai stabilmente nel roster dell’A2 malgrado sia ancora minorenne.

“Se non abbiamo questa macchina che si chiama giovanile – prosegue – una società può avere tutti i soldi del mondo ma non è semplice andare avanti”.

“L’obiettivo è qualificarsi per la Coppa Italia e rimanere tra le prime quattro”, chiude coach Buzzanca. Non so come finirà il campionato, possono succedere tante cose come tutto può andare liscio. Non voglio dire altro perché sono scaramantica!”.