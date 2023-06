Amts Catania, conti in ordine e strategia sulla mobilità

A due anni dalla fusione con Sostare, l’amministratore unico Giacomo Bellavia tira le somme: “I numeri ci confortano ancora e rivelano che stiamo procedendo su un percorso virtuoso”

Compie due anni la fusione strategica tra la vecchia Amt e Sostare, che ha visto nascere la nuova e moderna Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania SpA. Era, infatti, il 28 giugno 2021 quando veniva formalizzato, mediante l’atto pubblico di fusione, il “soggetto unico” della mobilità urbana, a valle di un lungo percorso di razionalizzazione voluto dal Comune di Catania.

“Oggi i risultati – si legge in una nota della super partecipata – confermano le aspettative di una visione e di una gestione sempre più agili, snelle ed economiche, oltre che proiettate in un futuro sempre più presente. ‘Snellire’ e ‘pianificare’ sono state subito le due parole d’ordine principali, a cui se n’è aggiunta una terza, altrettanto fondamentale: ‘integrare’, considerando appunto la mobilità sostenibile del capoluogo etneo sempre più integrata ed ecologica e non disgiunta da altri fattori strategici”.

Tra gli aspetti positivi figurano i conti dell’Azienda

Nei giorni scorsi, infatti, è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con un utile pari ad Euro 2.303.445, in linea con i risultati conseguiti dall’attuale Amministrazione negli anni precedenti, che hanno registrato un cospicuo utile in tutti e 4 gli ultimi esercizi di gestione. L’azienda oggi può contare su un patrimonio netto doppio rispetto a quello del 2018 (27 mln euro, a fronte dei 13,5 mln del 2018). Una gestione economica che ha visto tra i fattori di crescita l’eliminazione di tutti gli affitti: dopo via Sant’Euplio, infatti, sono state dismesse anche le locazioni di via Proserpina (ex sede Sostare) e via Aldebaran (ex deposito della rimozione auto), con la concentrazione di tutti i servizi rivolti all’utenza attivati in via Plebiscito n. 747, sede di proprietà aziendale, mentre gli uffici direzionali e tecnici sono stati concentrati nella sede della zona industriale, la cosiddetta “Rimessa 8”.

È qui, tra l’altro, che proprio in questi giorni è stata inaugurata la nuova Sala Operativa di Amts, che rappresenta un importante passo strategico compiuto dal Comune e dall’Azienda sul fronte della maggiore operatività ed efficienza in termini di mobilità ed anche su quello di una maggiore sicurezza sia per i cittadini e gli utenti sia per gli operatori aziendali. Un’infrastruttura all’avanguardia, con tre sistemi di ultima generazione: il sistema Avm (Monitoraggio automatico dei veicoli), il sistema di teleassistenza dei parcheggi e il controllo di videosorveglianza delle ciclostazioni Bike Sharing.

“Ancora una volta i numeri ci confortano e rivelano che stiamo procedendo su un percorso virtuoso, iniziato in stretta sinergia e con il supporto prezioso del Comune di Catania – dichiara l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia –. Abbiamo sempre considerato la mobilità sostenibile e integrata, con tutte le sue molteplici sfaccettature, come obiettivo prioritario per la città, pianificando e mettendo in atto tutti quegli aspetti che possono migliorarla. Viene oggi consegnata all’Amministrazione comunale, ed in particolare al nuovo primo cittadino, Enrico Trantino, un’azienda della mobilità con una visione e una prospettiva moderne, che sarà certamente in grado di essere strumento efficiente per l’attuazione delle politiche di mobilità che la nuova amministrazione intenderà promuovere”.

Sosta e mobilità sostenibile

Da tempo l’Amts ha introdotto tariffe differenziate negli stalli blu, con un aumento nelle zone centrali (euro 0,87 per la prima ora di sosta e euro 1,00 per le ore successive) e agevolazioni in quelle periferiche, al fine di scoraggiare sempre più l’uso dei mezzi privati in città e incentivare invece quello dei mezzi pubblici e dei parcheggi scambiatori.

Per il secondo anno consecutivo, poi, ha registrato un grande successo tra utenti e cittadini l’attivazione di Catania Tu-Go, l’abbonamento integrato voluto e finanziato dal Comune di Catania, mediante i fondi Pon Metro, che consente con soli 20 euro l’anno di utilizzare bus, metro e parcheggi scambiatori.

E se da un lato i trasporti pubblici incidono molto sulla gestione positiva della città, in termini ecologici e di circolazione stradale, dall’altro lato un aiuto concreto è arrivato anche dall’attivazione delle Aree pedonali e delle Ztl attraverso il controllo di telecamere e varchi elettronici. Il borghetto marinaro di S. Giovanni Li Cuti (Area Pedonale), la centralissima via Etnea, nel tratto da piazza Duomo a Villa Bellini ed a piazza Teatro Massimo (Area Pedonale), la Ztl “Bellini” (nelle aree del centro storico): tutte zone strategiche della città. Zone oggi raggiungibili ancora meglio, grazie anche al potenziamento delle linee “preferenziali” degli autobus Amts, in particolare con le linee Brt1 e Brt5. Sempre in ambito “mobilità sostenibile”, negli ultimi due anni è stato attivato “Amigo”, il servizio di Car e Bike Sharing, con 38 ciclo-stazioni.

Il parco autobus

Nella pianificazione aziendale di questi anni è rientrato il rinnovo del parco mezzi, iniziato nel 2018, con 42 nuovi autobus; nel 2019 ne sono arrivati altri 27; poi, l’acquisto di 39 autobus elettrici nel corso del 2023 (di cui 18 già in servizio); inoltre, l’acquisto di 100 bus elettrici (lunghi, corti e cortissimi) e 10 bus a idrogeno entro il 2025; la realizzazione di una infrastruttura elettrica di ricarica da 5 MW e di un impianto fotovoltaico da 500 kW; la realizzazione di una infrastruttura elettrica di ricarica da 15 MW e di stoccaggio/rifornimento H2. In calendario anche la realizzazione di un Nuovo progetto Smart Parking da 3,5 milioni per la creazione di un sistema di sosta intelligente. Sul fronte degli autisti, ne sono stati assunti 20 nel 2021 e altri 20 nel 2022.

Numerose le altre iniziative

Tra queste, la partnership strategica avviata lo scorso aprile con Moovit, applicazione per la mobilità urbana che permette agli utenti dei trasporti pubblici di individuare le soluzioni migliori per giungere a destinazione, conoscendo in tempo reale l’orario di arrivo dei mezzi.