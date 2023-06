Anci Sicilia, s’insedia la nuova commissione Affari istituzionali

Si è insediata, oggi pomeriggio, la commissione ‘Affari istituzionali’ dell’Anci Sicilia. Fra gli argomenti all’ordine del giorno, sui quali si è svolto un approfondito dibattito, i disegni di legge regionale sulle ‘Norme in materia di Enti locali‘, sulla ‘Disciplina in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane’ e sull”Ordinamento della polizia locale. Erano presenti all’incontro tecnici ed esperti del settore. Le commissioni istituite dall’Anci Sicilia rappresentano, come da statuto, le specifiche sedi di confronto sui principali temi di interesse per gli Enti locali e di elaborazione delle proposte di carattere normativo e finanziario ai fini del confronto con le Istituzioni nazionali e regionali.