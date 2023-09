Approvato il Piano triennale delle opere pubbliche a Palermo, Lagalla: “Investimento di 450 milioni di euro”

A Palermo il Consiglio comunale ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Investimento di 450 milioni

“Ieri sera il Consiglio comunale ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2023-25, un risultato importante che ci permetterà di cambiare volto a questa città. Saranno realizzate 50 opere pubbliche con un investimento di 450 milioni di euro che permetterà di rifare strade, marciapiedi, scuole, attivare mense e palestre scolastiche, di ampliare il cimitero di Santa Maria di Gesù, il forno crematorio dei Rotoli, di intervenire per il restauro di edifici storici, per la costruzione di nuovi asili e di procedere alla riqualificazione della piazza di Mondello. Interverremo per migliorare l’arredo urbano, l’illuminazione e, in generale, per rendere più vivibile questa città, senza escludere le periferie da questo imponente progetto di rilancio. Già entro l’anno tutte queste opere andranno in gara, per procedere quanto più velocemente possibile alla loro realizzazione. Ringrazio la Giunta per l’impeccabile lavoro di squadra e, in particolare, il Consiglio comunale e il suo presidente per il grande lavoro compiuto nell’esclusivo interesse dei palermitani e del futuro di questa città. Ora si attende l’approvazione del Bilancio consuntivo 2022 per ridare linfa ad un’amministrazione che finalmente può tornare ad operare su questa città”.

“Siamo contenti per la città di Palermo. Con l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche si sbloccano opere per 400 milioni di euro. Auspichiamo a questo punto che le stesse possano essere appaltate quanto prima nell’ interesse dei cittadini palermitani. Dal punto di vista più strettamente politico non possiamo non rilevare che l’atto è stato approvato grazie alla presenza delle forze responsabili che rimanendo in aula hanno garantito il dibattito, la discussione, ed alla fine la votazione stessa dell’atto” dicono i due consiglieri Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli di Azione.

“Dopo anni finalmente il consiglio comunale approva entro i termini di legge il piano triennale delle opere pubbliche, frutto dell’ottimo lavoro preparatorio dell’amministrazione, coordinato dall’Assessore Orlando e dell’impegno del Consiglio. Sono decine gli interventi approvati per il 2023, per un importo di oltre 450 milioni di euro. Un atto importantissimo, grazie al quale possiamo fare ripartire gli interventi infrastrutturali determinanti per il rilancio della città e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini palermitani” queste le parole del capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, Domenico Bonanno.

“Rifacimento delle pavimentazioni del centro storico e di piazza Vittorio Emanuele Orlando, restauro di edifici storici, costruzione di nuovi asili, mense e palestre scolastiche, riqualificazione della piazza di Mondello, ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù, costruzione del nuovo forno crematorio, manutenzione di asfalto e marciapiedi, realizzazione di parcheggi in varie zone della città, interventi infrastrutturali nella costa sud, sono questi alcuni degli interventi più importanti inclusi nell’elenco annuale e pronti per le gare d’appalto”.

“Attraverso diversi ordini del giorno da me proposti e votati all’unanimità dal consiglio” conclude Bonanno “abbiamo inoltre impegnato l’amministrazione a reperire le somme e a programmare gli interventi per la messa in sicurezza e la riapertura dei sottopassi pedonali di Viale Regione Siciliana, la riqualificazione estetica e il miglioramento della fruibilità delle aree pedonali con nuovi arredi urbani ponendo particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, il recupero del basolato di Piazza Aragona e Piazza Croce dei Vespri, la realizzazione degli impianti di illuminazione e metanizzazione in aree della città sprovviste come alcune zone di Tommaso Natale, di Ciaculli, del Cep e di Mondello”.

