Archeologia: ad Agrigento firmato protocollo intesa per valorizzazione patrimonio subacqueo

"Conosciamo solo il 20 per cento del subacqueo nel mondo", ha detto il ministro Musumeci

E’ stato firmato ad Agrigento, a Villa Aurea, il protocollo di intesa per la collaborazione in materia di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. A siglare il documento il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Una iniziativa che segue la proclamazione della città dei templi quale capitale italiana della cultura per il 2025. Presenti, oltre ai ministri, anche l’assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, Francesco Paolo Scarpinato; il sindaco di Agrigento, Francesco Micciche’; il direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta.

“Conosciamo solo il 20 per cento del subacqueo nel mondo, tenete conto che il mare copre circa il 70 per cento della superficie terrestre, e questo mistero che incombe sul subacqueo deve essere necessariamente illuminato da ricerche, sopralluoghi, esplorazioni, affidate al mondo della tecnica e amatoriale. Noi abbiamo pensato con il collega e amico, ministro Sangiulaino, di potere sottoscrivere questo documento perché consacra un impegno fra i due ministeri, quello della cultura e quello del mare, e lo fa in una terra come la Sicilia che ha visto restituiti dai fondali marini reperti di straordinaria bellezza”. Lo ha detto il ministro Nello Musumeci parlando a margine della firma del protocollo con il ministro Gennaro Sangiuliano.