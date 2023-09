Dall’Asp Enna undici progetti destinati alla salute mentale

L’apposito Dipartimento dell’Asp ha elaborato 11 iniziative per un importo complessivo che supera i quattro milioni di euro. Tra gli obiettivi più importanti c’è anche il contrasto al gioco d'azzardo

ENNA – Il Dipartimento Salute mentale dell’Asp, guidato da Giuseppe Cuccì, coadiuvato da Carmela Murè, Direttore Uoc Dipendenze patologiche e da Anna Maria Russo, direttore Uoc Neuropsichiatria infantile, ha elaborato undici attività progettuali, per un totale di oltre 4 milioni di euro, impegnando tutti i finanziamenti del ministero della Salute e del ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicati alla prevenzione del Gioco d’azzardo patologico (Gap) e al Piano sanitario nazionale.

Nello specifico, si tratta di: sei progetti approvati per la Uoc Dipendenze patologiche che toccano i delicati temi della prevenzione dalle dipendenze da o senza sostanze (alcol, tabagismo, gioco d’azzardo patologico, disturbi del comportamento alimentare, dipendenza da internet e dai new media) con la realizzazione di un Centro diurno dedicato alla prevenzione da Gap e un ambulatorio dedicato per il trattamento delle dipendenze con l’utilizzo della Tms (Stimolazione magnetica transcranica); due progetti approvati per la Uoc Salute mentale incentrati sul supporto psicologico nei reparti critici e sulla gestione integrata del paziente demente, con la creazione di ambulatori per la presa in carico del paziente lieve e/o moderato; tre progetti approvati per la Uoc Neuropsichiatria infantile che prevedono la presa in carico del paziente affetto da disturbi dell’apprendimento, attraverso una gestione proattiva da parte di equipe multi professionale e da disturbi del neuro sviluppo, che possano seguire il paziente già in fase di prevenzione, accompagnandolo nella gestione della continuità territorio–ospedale–territorio.

Tali azioni permetteranno l’assunzione di svariate figure professionali, per la durata di due anni – quali psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori socio pedagogici, educatori socio sanitari, esperti informatici, logopedisti, infermieri e tecnici della riabilitazione psichiatrica – garantendo un servizio indispensabile per il paziente e un incremento dell’offerta assistenziale.

“Vorrei sottolineare – ha spiegato la dottoressa Murè – come questo risultato sia stato possibile grazie a un lavoro instancabile d’equipè, costituita dal collaboratore tecnico informatico Enza Concita Emerilli e dall’assistente amministrativo Michele Di Franco, nonché alla collaborazione delle Unità operative complesse aziendali, Provveditorato, Servizio tecnico, Risorse umane e Servizio economico finanziario e patrimoniale”.

“Un grazie particolare – ha concluso il dottor Cuccì – va alla Direzione strategica aziendale, nella persona del commissario straordinario Francesco Iudica, senza cui nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”.