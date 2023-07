Asp Messina, rotazione medici e assunzioni in deroga

Da lunedì prossimo 24 luglio l’Asp di Messina si adeguerà, previa comunicazione ai sindacati “per sopperire alle criticità di personale in alcuni nosocomi della provincia, seguendo quanto previsto dalla direttiva firmata dal dirigente generale Salvatore Jacolino e dall’assessore Regionale alla Sanità Giovanna Volo di cui sarà preso atto con deliberato”. “In particolare nella direttiva si legge “Al fine di far fronte alle persistenti criticità legate alla carenza di medici specialmente nelle aree dell’emergenza/ urgenza e nei piccoli ospedali di provincia, che rischiano di compromettere i livelli essenziali di assistenza, si è provveduto con provvedimenti di programmazione regionale ad autorizzare codeste Aziende a procedere, sulla base delle differenti leve gestionali, ad assunzioni di personale medico in particolare nelle aree dell’emergenza/urgenza (medici anestesisti/rianimatori e medici di MBU), in linea con le previsioni annuali di piano di fabbisogno previsti ed approvati, avuto riguardo al rispetto dell’equilibrio economico/finanziario. Tuttavia, continuano a registrarsi perduranti diseguaglianze nella distribuzione di detto personale, a favore degli ospedali cittadini e talvolta in danno dei presidi provinciali, che comportano una disomogenea distribuzione del personale, con riflessi negativi per la piena operatività dei reparti ospedalieri dell’emergenza urgenza e nei richiamati piccoli ospedali di provincia”.