Asp Siracusa, attivate le guardie mediche nelle località turistiche

Operative le strutture dell’Asp a Fontane Bianche, Brucoli, Marzamemi, Portopalo, Noto Marina e Avola antica. Previsto il pagamento di un ticket per i cittadini residenti fuori provincia

L’Asp di Siracusa ha attivato, per tutto il periodo estivo fino al prossimo 15 settembre, le Guardie Mediche nelle località turistiche della provincia. Si tratta delle postazioni di Fontane Bianche, Brucoli, Marzamemi, Portopalo, Noto Marina e Avola Antica. Le Guardie Mediche turistiche sono dotate anche di telefoni cellulari per consentire con facilità agli utenti il reperimento del medico di turno e osserveranno le seguenti aperture, nella fase di avvio, in funzione dei riscontri che sono pervenuti da parte di medici di continuità assistenziale agli avvisi pubblicati dall’Unità operativa Cure Primarie.

Giornate e fasce orarie potranno subire, infatti, ulteriori cambiamenti nel proseguio dell’attività in base alle reali disponibilità del personale sanitario. Nel Distretto di Siracusa la Guardia medica turistica di Fontane Bianche, sita in Viale dei Lidi, 1 (Tel. 0931-790973 o 335-7731415), osserverà apertura dalle ore 8 alle ore 14 di mercoledì, giovedì e venerdì, domenica dalle ore 8 alle ore 20; Nel Distretto di Noto, a Marzamemi il servizio sarà svolto tutti i giorni in Via Nuova (ex scuola elementare) (Tel. 0931-841245 o 335-7731115) dalle ore 8 alle ore 14; A Portopalo, in via Luigi Sturzo, 17 (Tel. 0931-842510 o 335-7030899), dal lunedì al venerdì dalle ore 14,15 alle ore 20,15 mentre per sabato e domenica è attiva la Guardia Medica ordinaria H 24. Ad Avola Antica, nei locali del Residence Cassarisi in contrada Pica (Tel.335-1270931), la Guardia Medica turistica sarà aperta il mercoledì e giovedì dalle ore 8 alle 14, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 20; A Noto Marina, nei locali del Centro Pio La Torre (Tel. 335-7574278), l’apertura della Guardia Medica turistica è prevista tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14; Nel Distretto di Augusta, infine, la Guardia Medica turistica di Brucoli, sita nei locali di via Canale, 46 (Tel. 320-4322867), sarà aperta H 12 da lunedì a domenica dalle ore 8 alle ore 20 con il sabato H24.

Per le prestazioni sanitarie rese dalle Guardie Mediche turistiche, così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, secondo le seguenti tariffe: visite ambulatoriali 15,00 euro, visita domiciliare 25,00 euro, prestazioni ripetibili 5,00 euro. Per agevolare l’accesso alle strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente, gli farà compilare un modulo e gli consegnerà un bollettino di conto corrente postale da pagare entro dieci giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell’Asp da pagare presso lo sportello dei vari Cup distrettuali sempre entro dieci giorni.

“Attiva la Guardia medica estiva con postazione ad Avola Antica – ha dichiarato il sindaco di Avola, Rossana Cannata – . Un importante servizio per i turisti e i residenti che su richiesta della mia amministrazione in collaborazione con la direzione aziendale dell’Asp, nonostante le difficoltà nel reperimento del personale medico, garantisce un importante presidio a tutela della salute”.

“Attiva la Guardia Medica turistica a Noto marina – ha detto il sindaco di Noto, Corrado Figura – . La guardia medica è un punto di primo intervento, che darà maggior salvaguardia e presidio, garantendo il trattamento delle emergenze sanitarie ai netini, ma anche ai nostri tanti visitatori e turisti già presenti in Città e nelle zone balneari da più di due mesi”.